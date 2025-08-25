Скидки
Сербия — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол Новости

Турецкие волейболистки обыграли Болгарию на групповом этапе ЧМ-2025

Женская сборная Турции обыграла Болгарию в матче группы Е чемпионата мира 2025 года, проходящего в Таиланде. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:13) в пользу турецких волейболисток.

ЧМ-2025 (ж) . Группа E
25 августа 2025, понедельник. 15:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Болгария
Турция: Варгас - 20, Каракурт - 6, Джек - 5, Эркек - 4, Гюнеш - 3, Озбай - 2, Айдын - 1, Орге Гюнер, Баладын, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Калач, Акарчесме
Болгария: Миланова - 8, Вучкова - 7, Стоянова - 5, Паскова - 4, Димитрова - 3, Венева - 3, Китипова - 2, Станчулова, Кривошийска, Пашкулева, Нанева, Николова, Иванова, Нинова

Сборная Турции одержала вторую победу в рамках группового этапа чемпионата мира – 2025. В матче первого раунда группы Е турецкие волейболистки были сильнее сборной Испании со счётом 3:0 (21:25, 19:25, 17:25). Болгария потерпела второе поражение на турнире.

Ранее в рамках игровой дня в группе Е сборная Канады обыграла испанских волейболисток со счётом 3:2 (22:25, 28:26, 24:26, 25:15, 15:10).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

