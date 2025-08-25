Турецкие волейболистки обыграли Болгарию на групповом этапе ЧМ-2025

Женская сборная Турции обыграла Болгарию в матче группы Е чемпионата мира 2025 года, проходящего в Таиланде. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:13) в пользу турецких волейболисток.

Сборная Турции одержала вторую победу в рамках группового этапа чемпионата мира – 2025. В матче первого раунда группы Е турецкие волейболистки были сильнее сборной Испании со счётом 3:0 (21:25, 19:25, 17:25). Болгария потерпела второе поражение на турнире.

Ранее в рамках игровой дня в группе Е сборная Канады обыграла испанских волейболисток со счётом 3:2 (22:25, 28:26, 24:26, 25:15, 15:10).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.