Украина — Камерун. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Япония — Сербия: прямая трансляция матча на странице Okko на «Чемпионате» начнётся в 13:00

Сегодня, 27 августа, в 13:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди женщин между сборными Японии и Сербии.

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Япония
Не начался
Сербия
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира (ж)
Турнирная таблица чемпионата мира (ж)
