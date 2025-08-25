Сборная Польши обыграла Кению на женском ЧМ-2025 по волейболу
В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе G, в котором играли сборные Польши и Кении. Победу со счётом 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14) одержали волейболистки из Польши.
ЧМ-2025 (ж) . Группа G
25 августа 2025, понедельник. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Кения
Польша: Чирняньска - 15, Лукасик - 14, Смажек - 12, Корнелюк - 11, Стысяк - 6, Грика - 4, Пясецка - 2, Венерска - 2, Ковалевска, Щигловска, Штефаник, Лысяк, Дамаске, Юрчик
Кения: Адиамбо - 18, Бараса - 12, Тата - 10, Экару - 7, Джепкорир Летинг - 3, Мисоки - 2, Санде - 2, Каеи - 1, Боук, Лихайо, Намутира, Нафула, Майва
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, сборная России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.
20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
Комментарии
