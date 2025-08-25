Сборная Польши обыграла Кению на женском ЧМ-2025 по волейболу

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе G, в котором играли сборные Польши и Кении. Победу со счётом 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14) одержали волейболистки из Польши.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, сборная России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).