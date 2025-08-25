Скидки
Волейбол

Сербия – Камерун, результат матча 25 августа 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Сербские волейболистки разгромили Камерун на ЧМ-2025
Комментарии

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе Н, в котором играли сборные Сербии и Камеруна. Победу со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) одержали сербские волейболистки.

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
25 августа 2025, понедельник. 16:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Камерун
Сербия: Узелац - 18, Алексич - 13, Дангубич - 8, Бошкович - 6, Миркович - 2, Киров - 2, Букилч - 2, Попович, Куртагич, Пушич, Егдич, Миленкович, Милевич, Иванович
Камерун: Оломо - 11, Бламдэ - 10, Нгачё - 7, Набьонг - 3, Аньюн Мбира - 1, Адьяна - 1, Кунг, Гиголо, Чомбе Соове, Фоссо Нгемченг, Айомба, Муссоль, Нгамени, Билебель

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, сборная России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

