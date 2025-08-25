ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 25 августа, календарь, таблица

Сегодня, 25 августа, в Таиланде продолжился розыгрыш чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины:
Группа Е.
Канада — Испания — 3:2 (22:25, 28:26, 24:26, 25:15, 15:10);
Турция — Болгария — 3:0 (25:23, 25:19, 25:13).
Группа F
Доминиканская Республика — Мексика — 3:0 (25:15, 25:17, 25:20);
Китай — Колумбия — 3:1 (25:16, 23:25, 25:14, 25:16).
Группа G
Германия — Вьетнам — 3:0 (25:18, 25:17, 25:21);
Польша — Кения — 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14).
Группа H
Япония — Украина — 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11);
Сербия — Камерун — 3:0 (25:16, 25:17, 25:12).
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.