ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 25 августа, календарь, таблица

Сегодня, 25 августа, в Таиланде продолжился розыгрыш чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины:

Группа Е.

Канада — Испания — 3:2 (22:25, 28:26, 24:26, 25:15, 15:10);
Турция — Болгария — 3:0 (25:23, 25:19, 25:13).

Группа F

Доминиканская Республика — Мексика — 3:0 (25:15, 25:17, 25:20);
Китай — Колумбия — 3:1 (25:16, 23:25, 25:14, 25:16).

Группа G

Германия — Вьетнам — 3:0 (25:18, 25:17, 25:21);
Польша — Кения — 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14).

Группа H
Япония — Украина — 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11);
Сербия — Камерун — 3:0 (25:16, 25:17, 25:12).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Сетка ЧМ-2025
