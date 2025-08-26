Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 26 августа

Сегодня, 26 августа, в Таиланде продолжится чемпионат мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское)
Группа А:
13:00. Швеция – Египет;
16:30. Таиланд – Нидерланды.
Группа В:
13:00. Италия – Бельгия;
16:30. Куба – Словакия.
Группа С:
12:00. Франция – Греция;
15:30. Бразилия – Пуэрто-Рико.
Группа D:
12:00. Аргентина – Словения;
15:30. США – Чехия.
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.