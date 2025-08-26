Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 26 августа

Сегодня, 26 августа, в Таиланде продолжится чемпионат мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское)

Группа А:

13:00. Швеция – Египет;

16:30. Таиланд – Нидерланды.

Группа В:

13:00. Италия – Бельгия;

16:30. Куба – Словакия.

Группа С:

12:00. Франция – Греция;

15:30. Бразилия – Пуэрто-Рико.

Группа D:

12:00. Аргентина – Словения;

15:30. США – Чехия.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.