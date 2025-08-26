Скидки
Таиланд — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Стало известно, когда Тияна Бошкович сможет вернуться в состав Сербии на чемпионате мира

Комментарии

Лидер женской сборной Сербии диагональная Тияна Бошкович получила травму в матче с Камеруном в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по волейболу. Врач сборной Деян Александрич сообщил, что у Бошкович нет перелома, но спортсменке диагностировали растяжение связок.

Диагональная уже проходит физиолечение. Если Сербии удастся пройти 1/8 финала, то, по прогнозам Александрича, Тияна сможет вернуться в состав сборной не ранее 1/4 финала турнира.

«У Тияны растяжение связок правого голеностопного сустава. Неблагодарно иметь дело с прогнозами о том, как долго продлится восстановление, но мы обязательно постараемся подготовить её к четвертьфинальному матчу. Тем не менее трудно сказать что-либо наверняка», – приводит слова Александрич спортивный портал Srbija danas.

