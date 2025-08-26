Французские волейболистки обыграли Грецию и вышли в плей-офф ЧМ-2025
Волейболистки из сборной Франции переиграли сборную Греции в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025 в Таиланде. Счёт — 3:1 (17:25, 25:21, 28:26, 25:17). Рулевые Сесара Эрнандеса Гонсалеса одержали вторую победу на турнире и гарантировали себе участие в стадии плей-офф.
ЧМ-2025 (ж) . Группа C
26 августа 2025, вторник. 12:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Греция
Франция: Казот, Шуих-Барбе, Жардино, Ндиайе, Стоилькович, Фангеду, Жикель, Сильвес, Элуга, Данар-Селосс, Массюэль, Ротар, Авежен, Желен
Греция: Артакиану, Тикманиду, Лампруси, Циога, Тонтаи, Ксантопулу, Константиниду, Страндзали, Бакодиму, Терзоглу, Бака, Каракаси, Цицийянни, Антули
Лучшим результатом женской сборной Франции по волейболу на чемпионатах мира является седьмое место, которое те добыли в 1952 году, когда впервые принимали участие в этом турнире. Отметим, что француженки не могли квалифицироваться на ЧМ с 1986 года.
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.
