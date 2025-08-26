Французские волейболистки обыграли Грецию и вышли в плей-офф ЧМ-2025

Волейболистки из сборной Франции переиграли сборную Греции в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025 в Таиланде. Счёт — 3:1 (17:25, 25:21, 28:26, 25:17). Рулевые Сесара Эрнандеса Гонсалеса одержали вторую победу на турнире и гарантировали себе участие в стадии плей-офф.

Лучшим результатом женской сборной Франции по волейболу на чемпионатах мира является седьмое место, которое те добыли в 1952 году, когда впервые принимали участие в этом турнире. Отметим, что француженки не могли квалифицироваться на ЧМ с 1986 года.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.