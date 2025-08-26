Скидки
Главная Волейбол Новости

Италия – Бельгия, результат матча 26 августа 2025, счет 3:1, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Сборная Италии одержала третью победу на чемпионате мира по волейболу — 2025
женская сборная Италии по волейболу
Комментарии

Олимпийские чемпионки из Италии в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025 обыграли сборную Бельгии. Счёт — 3:1 (25:16, 25:16, 21:25, 25:18). Подопечные аргентинца Хулио Веласко не потеряли на турнире ни одного очка и вышли в плей-офф с первого места в группе В.

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Бельгия
Италия: Камби, де Дженнаро, Ферсино, Орро, Сартори, Данези, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованни, Антропова, Акрари
Бельгия: ван Сас, Херботс, Лемменс, Радович, Каулберг, Нагельс, Демейер, Мартен, Креницки, Дебаук, Рампелберг, ван Авермат, Франсен, Верхельст

Ранее итальянские волейболистки оказались сильнее Кубы (3:0) и Словакии (3:0).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Ранее в плей-офф вышла сборная Франции, которая показала лучший результат с 1986 года. До этого момента француженки не могли квалифицироваться на турнир.

Действующими чемпионками турнира являются представительницы Сербии.

Новости. Волейбол
