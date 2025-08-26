Сборная Италии одержала третью победу на чемпионате мира по волейболу — 2025

Олимпийские чемпионки из Италии в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025 обыграли сборную Бельгии. Счёт — 3:1 (25:16, 25:16, 21:25, 25:18). Подопечные аргентинца Хулио Веласко не потеряли на турнире ни одного очка и вышли в плей-офф с первого места в группе В.

Ранее итальянские волейболистки оказались сильнее Кубы (3:0) и Словакии (3:0).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Ранее в плей-офф вышла сборная Франции, которая показала лучший результат с 1986 года. До этого момента француженки не могли квалифицироваться на турнир.

Действующими чемпионками турнира являются представительницы Сербии.