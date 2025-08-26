Бразильские волейболистки переиграли пуэрториканок в матче группового этапа ЧМ-2025

Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025. Со счётом 3:0 они оказались сильнее Пуэрто-Рико (25:19, 25:13, 25:18).

Таким образом, команде Жозе Роберто Гимараеса удалось выйти из группы С с первой позиции. Они не проиграли ни одной встречи так же, как и француженки. В то же время бразильские спортсменки отдали меньшее количество партий — две против пяти у Франции.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Ранее в плей-офф также вышла сборная Франции, которая показала лучший результат с 1986 года. До этого момента француженки не могли квалифицироваться на турнир.

Действующими чемпионками турнира являются представительницы Сербии.