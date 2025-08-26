Скидки
Таиланд — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол Новости

Бразилия — Пуэрто-Рико, результат матча 26 августа 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Бразильские волейболистки переиграли пуэрториканок в матче группового этапа ЧМ-2025
Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025. Со счётом 3:0 они оказались сильнее Пуэрто-Рико (25:19, 25:13, 25:18).

Таким образом, команде Жозе Роберто Гимараеса удалось выйти из группы С с первой позиции. Они не проиграли ни одной встречи так же, как и француженки. В то же время бразильские спортсменки отдали меньшее количество партий — две против пяти у Франции.

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
26 августа 2025, вторник. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Пуэрто-Рико
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Неззо, Венк, Насименто, Бергманн, Сантос, Васкес, де Арруда
Пуэрто-Рико: Венегас, Холлингсворт, Ривера, Ногерас, Васкес, Рейес, Ортис, Перес, Родригес, Сантьяго, Кампион, Эрнандес, Сантос, Валье

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Ранее в плей-офф также вышла сборная Франции, которая показала лучший результат с 1986 года. До этого момента француженки не могли квалифицироваться на турнир.

Действующими чемпионками турнира являются представительницы Сербии.

Новости. Волейбол
Новости. Волейбол

