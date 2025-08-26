Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 26 августа, календарь, таблица

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 26 августа, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 августа, в Таиланде продолжился розыгрыш чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины. Результаты на 26 августа:

Группа A
Швеция – Египет – 3:1 (25:18, 26:28, 25:20, 25:16).
Таиланд – Нидерланды – 2:3 (25:23, 17:25, 25:23, 10:25, 14:16).

Группа B
Италия – Бельгия – 3:1 (25:16, 25:16, 21:25, 25:18).
Куба – Словакия – 3:1 (27:25, 25:21, 22:25, 26:24).

Группа C
Франция – Греция – 3:1 (17:25, 25:21, 28:26, 25:17).
Бразилия – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:19, 25:13, 25:18).

Группа D
Аргентина – Словения – 0:3 (20:25, 22:25, 21:25).
США – Чехия – 3:0 (26:24, 25:20, 25:15).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (ж)
Турнирная сетка ЧМ-2025 по волейболу (ж)
Материалы по теме
Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025
Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android