ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 26 августа, календарь, таблица

Сегодня, 26 августа, в Таиланде продолжился розыгрыш чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины. Результаты на 26 августа:

Группа A

Швеция – Египет – 3:1 (25:18, 26:28, 25:20, 25:16).

Таиланд – Нидерланды – 2:3 (25:23, 17:25, 25:23, 10:25, 14:16).

Группа B

Италия – Бельгия – 3:1 (25:16, 25:16, 21:25, 25:18).

Куба – Словакия – 3:1 (27:25, 25:21, 22:25, 26:24).

Группа C

Франция – Греция – 3:1 (17:25, 25:21, 28:26, 25:17).

Бразилия – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:19, 25:13, 25:18).

Группа D

Аргентина – Словения – 0:3 (20:25, 22:25, 21:25).

США – Чехия – 3:0 (26:24, 25:20, 25:15).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.