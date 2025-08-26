Кубок Победы, женщины: результаты на 26 августа, календарь, таблица

Сегодня, 26 августа, стартовал Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Путь в турнире начали команды группы Б.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты на 26 августа:

Группа Б

«Заречье-Одинцово» – «Уралочка-НТМК» – 3:2 (25:21, 22:25, 25:21, 26:28, 15:8).

«Динамо Ак-Барс» – «Динамо-Метар» – 3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 28:26).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка победы команды группы Б проводят в Казани. Игры второго круга у команд группы Б пройдут в Одинцове 12-14 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх». Команды группы А вступят в дело 29 августа, первый круг для них пройдёт в Калининграде, как и второй.