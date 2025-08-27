Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 27 августа

Сегодня, 27 августа, в Таиланде продолжится чемпионат мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское)
Группа Е:
12:00. Турция — Канада;
15:30. Болгария — Испания.
Группа F:
12:00. Колумбия — Мексика;
15:30. Китай — Доминиканская Республика.
Группа G:
13:00. Кения — Вьетнам;
16:30. Польша — Германия.
Группа Н:
13:00. Япония — Сербия;
16:30. Украина — Камерун.
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.