Украина — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 27 августа

Сегодня, 27 августа, в Таиланде продолжится чемпионат мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское)

Группа Е:
12:00. Турция — Канада;
15:30. Болгария — Испания.

Группа F:
12:00. Колумбия — Мексика;
15:30. Китай — Доминиканская Республика.

Группа G:
13:00. Кения — Вьетнам;
16:30. Польша — Германия.

Группа Н:
13:00. Япония — Сербия;
16:30. Украина — Камерун.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
