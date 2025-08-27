Скидки
Украина — Камерун. Прямая трансляция
16:30 Мск
Волейбол

Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 27 августа

Сегодня, 27 августа, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 2-го тура проведут команды группы Б.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 27 августа (время московское):

16:00. «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Метар» (Челябинск);

19:00. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б проводят в Казани. Игры второго круга у команд группы Б пройдут в Одинцове 12-14 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх». Команды группы А вступят в дело 29 августа, первый круг для них пройдёт в Калининграде, как и второй.

