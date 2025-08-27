Скидки
Главная Волейбол Новости

Турция – Канада, результат матча 27 августа 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Турецкие волейболистки уверенно обыграли Канаду в матче ЧМ-2025
В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу — 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе Е, в котором играли сборные Турции и Канады. Победу со счётом 3:0 (25:21, 27:25, 25:13, 25:14) одержали волейболистки из Турции.

ЧМ-2025 (ж) . Группа E
27 августа 2025, среда. 12:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Канада
Турция: Варгас - 16, Эрдем Дюндар - 13, Каракурт - 9, Баладын - 5, Гюнеш - 4, Эркек - 4, Айдын - 4, Озбай - 2, Калач - 2, Джебеджиоглу - 1, Шахин - 1, Орге Гюнер, Джек, Акарчесме
Канада: Токбуом - 12, Джонсон - 8, Митрович - 7, Гезен - 7, Мальо - 4, Пеллан - 2, Савар - 1, Боровски - 1, Эндрюс - 1, Мурманн, Эрбен-Бейкер, Джост, Файяд

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
