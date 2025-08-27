Япония в четырёх сетах обыграла Сербию в матче женского ЧМ-2025 по волейболу
В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу — 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе Н, в котором играли сборные Японии и Сербии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 30:28, 23:25, 25:18) в пользу японских волейболисток.
ЧМ-2025 (ж) . Группа H
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 1
Сербия
Япония: Исикава - 19, Вада - 15, Сато - 13, Симамура - 8, Миябэ - 7, Сэки - 4, Акимото - 3, Араки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Ивасава, Накагава, Китамадо
Сербия: Узелац - 20, Алексич - 11, Букилч - 10, Куртагич - 9, Иванович - 9, Миркович - 2, Дангубич - 1, Попович, Пушич, Егдич, Миленкович, Киров, Милевич
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.
20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
