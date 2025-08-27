Германия обыграла Польшу в матче женского ЧМ-2025 по волейболу

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу — 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе G, в котором играли сборные Германии и Польши. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 15:25, 25:19, 26:28, 16:14) в пользу немецких волейболисток.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).