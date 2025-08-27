Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Германия — Польша, результат матча 27 августа, счёт 3:2, ЧМ по волейболу среди женщин

Германия обыграла Польшу в матче женского ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу — 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе G, в котором играли сборные Германии и Польши. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 15:25, 25:19, 26:28, 16:14) в пользу немецких волейболисток.

ЧМ-2025 (ж) . Группа G
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Польша
Окончен
2 : 3
Германия
Польша: Стысяк - 20, Корнелюк - 11, Лукасик - 11, Чирняньска - 11, Юрчик - 4, Смажек - 3, Дамаске - 3, Грика, Ковалевска, Пясецка, Щигловска, Штефаник, Лысяк, Венерска
Германия: Веске - 17, Альсмайер - 14, Вайтцель - 14, Штигрот - 12, Ортман - 10, Шёльцель - 4, Цекулаев - 3, Штраубе - 1, Погани, Глаб, Штауц, Тиммер, Нестлер, Штруббе

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Япония в четырёх сетах обыграла Сербию в матче женского ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android