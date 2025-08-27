Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу

Сегодня, 27 августа, завершились матчи группового этапа на чемпионате мира — 2025 среди женщин по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками 1/8 финала.

Волейбол. Чемпионат мира — 2025. Женщины. 1/8 финала:

Нидерланды;

Сербия;

Япония;

Таиланд;

США;

Канада;

Турция;

Словения;

Италия;

Германия;

Польша;

Бельгия;

Бразилия;

Доминиканская Республика;

Китай;

Франция.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).