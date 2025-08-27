Скидки
Главная Волейбол Новости

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 августа, завершились матчи группового этапа на чемпионате мира — 2025 среди женщин по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками 1/8 финала.

Волейбол. Чемпионат мира — 2025. Женщины. 1/8 финала:

Нидерланды;
Сербия;
Япония;
Таиланд;
США;
Канада;
Турция;
Словения;
Италия;
Германия;
Польша;
Бельгия;
Бразилия;
Доминиканская Республика;
Китай;
Франция.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025
