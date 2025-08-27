Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 27 августа

Сегодня, 27 августа, в Таиланде продолжился чемпионат мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины:

Группа Е:

Турция — Канада — 3:0 (25:21, 27:25, 25:13);

Болгария — Испания — 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25).

Группа F:

Колумбия — Мексика — 2:3 (22:25, 25:22, 23:25, 25:18, 12:15);

Китай — Доминиканская Республика — 3:0 (25:15, 25:21, 25:17).

Группа G:

Кения — Вьетнам — 3:0 (25:23, 25:22, 25:18);

Польша — Германия — 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17).

Группа Н:

Япония — Сербия — 3:1 (25:23, 30:28, 23:25, 25:18);

Украина — Камерун — 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.