Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 27 августа

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 27 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 августа, в Таиланде продолжился чемпионат мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины:

Группа Е:
Турция — Канада — 3:0 (25:21, 27:25, 25:13);
Болгария — Испания — 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25).

Группа F:
Колумбия — Мексика — 2:3 (22:25, 25:22, 23:25, 25:18, 12:15);
Китай — Доминиканская Республика — 3:0 (25:15, 25:21, 25:17).

Группа G:
Кения — Вьетнам — 3:0 (25:23, 25:22, 25:18);
Польша — Германия — 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17).

Группа Н:
Япония — Сербия — 3:1 (25:23, 30:28, 23:25, 25:18);
Украина — Камерун — 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android