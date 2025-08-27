Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы, женщины: результаты матчей 27 августа

Кубок Победы, женщины: результаты матчей 27 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 августа, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 2-го тура провели команды группы Б.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 27 августа:

  • «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (14:25, 26:24, 25:20, 25:22).
  • «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:23, 25:21, 21:25, 22:25, 12:15). 

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б проводят в Казани. Игры второго круга у команд группы Б пройдут в Одинцове 12-14 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх». Команды группы А вступят в дело 29 августа, первый круг для них пройдёт в Калининграде, как и второй.

Материалы по теме
Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025
Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android