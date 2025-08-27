Кубок Победы, женщины: результаты матчей 27 августа

Сегодня, 27 августа, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 2-го тура провели команды группы Б.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 27 августа:

«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (14:25, 26:24, 25:20, 25:22).

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:23, 25:21, 21:25, 22:25, 12:15).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б проводят в Казани. Игры второго круга у команд группы Б пройдут в Одинцове 12-14 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх». Команды группы А вступят в дело 29 августа, первый круг для них пройдёт в Калининграде, как и второй.