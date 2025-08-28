Скидки
Волейбол Новости

Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 28 августа

Сегодня, 28 августа, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура проведут команды группы Б.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 28 августа (время московское):

  • 15:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК»;
  • 18:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово».

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б проводят в Казани. Игры второго круга у команд группы Б пройдут в Одинцове 12-14 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх». Команды группы А вступят в дело 29 августа, первый круг для них пройдёт в Калининграде, как и второй.

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
