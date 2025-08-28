Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы, женщины: результаты матчей 28 августа

Кубок Победы, женщины: результаты матчей 28 августа
Комментарии

Сегодня, 28 августа, прошёл очередной игровой день Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура провели команды группы «Б».

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 28 августа:

  • «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 26:24).
  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 0:3 (16:25, 25:27, 12:25).

Кубок Победы продлится с 26 августа по 28 сентября. В его рамках команды разбиты на две группы, на групповом этапе команды сыграют в два круга. Первый круг пройдёт с 26 по 31 августа, второй – с 11 по 14 сентября. В «Финал четырёх» выйдут по две лучшие команды из каждой группы. «Финал четырёх» состоится с 26 по 28 сентября.

Турнирная таблица Кубка победы
Календарь Кубка победы
Материалы по теме
Чемпионки мира — на грани вылета? Расклады на первый раунд плей-офф ЧМ-2025 по волейболу
Чемпионки мира — на грани вылета? Расклады на первый раунд плей-офф ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android