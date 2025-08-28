Кубок Победы, женщины: результаты матчей 28 августа

Сегодня, 28 августа, прошёл очередной игровой день Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура провели команды группы «Б».

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 28 августа:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 26:24).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 0:3 (16:25, 25:27, 12:25).

Кубок Победы продлится с 26 августа по 28 сентября. В его рамках команды разбиты на две группы, на групповом этапе команды сыграют в два круга. Первый круг пройдёт с 26 по 31 августа, второй – с 11 по 14 сентября. В «Финал четырёх» выйдут по две лучшие команды из каждой группы. «Финал четырёх» состоится с 26 по 28 сентября.