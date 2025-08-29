Скидки
Япония — Таиланд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 29 августа

Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Таиланде продолжится чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/8 финала. Женщины (время — московское)

  • 13:00. Нидерланды — Сербия;
  • 16:30. Япония — Таиланд.

В другие дни свой путь в плей-офф начнут сборные Италии, Германии, Польши, Бельгии, Китая, Франции, Бразилии, Доминиканской Республики, США, Канады, Турции и Словении.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
