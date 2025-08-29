Скидки
Япония — Таиланд. Прямая трансляция
Волейбол

«Ленинградка» объявила о переходе доигровщицы московского «Динамо»

«Ленинградка» объявила о переходе доигровщицы московского «Динамо»
28-летняя российская доигровщица Ольга Юрьева перешла из московского «Динамо» в «Ленинградку», сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Юрьева также выступала за «Омичку», «Сахалин», «Приморочку», «Северянку» и «Тулицу».

«Ольга, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» — говорится в сообщении.

Юрьева — двукратный серебряный призёр чемпионатов России среди команд Высшей лиги «А», бронзовый призёр розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока.

В минувшем сезоне чемпионом женской Суперлиги стал калининградский «Локомотив», который в финале оказался сильнее казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

