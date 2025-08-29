Женская сборная Сербии проиграла Нидерландам в 1/8 финала ЧМ и не сумела защитить титул

Женская сборная Сербии потерпела поражение от команды Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира 2025 года. Встреча на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» в Бангкоке (Таиланд) завершилась в пяти сетах со счётом 27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11 в пользу Нидерландов.

Сербские волейболистки не сумели защитить титул чемпионок мира. Сборная Нидерландов в четвертьфинале ЧМ сыграет с победителем пары Япония — Таиланд.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).