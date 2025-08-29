Скидки
Главная Волейбол Новости

Нидерланды – Сербия, результат матча 29 августа 2025, счет 3:2, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Женская сборная Сербии проиграла Нидерландам в 1/8 финала ЧМ и не сумела защитить титул
Комментарии

Женская сборная Сербии потерпела поражение от команды Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира 2025 года. Встреча на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» в Бангкоке (Таиланд) завершилась в пяти сетах со счётом 27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11 в пользу Нидерландов.

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 2
Сербия
Нидерланды: Тен Бринке, Герритсен, ван Ален, Бонгартс, ван де Воссе, Вос, Яспер, Далдероп, Кок, Стют, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк, Янсен
Сербия: Дангубич, Попович, Миркович, Куртагич, Пушич, Алексич, Узелац, Егдич, Бошкович, Миленкович, Киров, Букилч, Милевич, Иванович

Сербские волейболистки не сумели защитить титул чемпионок мира. Сборная Нидерландов в четвертьфинале ЧМ сыграет с победителем пары Япония — Таиланд.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
