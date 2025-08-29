Женская сборная Японии вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Таиланд

Сегодня, 29 августа, женская сборная Японии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Таиланда. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:23).

За выход в полуфинал соревнований представительницы Японии сыграют со сборной Нидерландов.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).