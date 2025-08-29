Скидки
Япония — Таиланд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Япония – Таиланд, результат матча 29 августа 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Женская сборная Японии вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Таиланд
Комментарии

Сегодня, 29 августа, женская сборная Японии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Таиланда. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:23).

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Таиланд
Япония: Араки, Симамура, Исикава, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Вада, Миябэ, Ивасава, Накагава, Сато, Китамадо, Акимото
Таиланд: Панной, Гудпард, Синпхо, Нукьянг, Ситалоэд, Нахуанонг, Янтхависат, Бамрангсак, Яйсен, Кокрам, Конгйот, Моксри, Суксод, Вимонрат

За выход в полуфинал соревнований представительницы Японии сыграют со сборной Нидерландов.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
