16:30 Мск
Волейбол

ЧМ по волейболу среди женщин 2025: результаты 1/8 финала, календарь, таблица

ЧМ по волейболу среди женщин 2025: результаты 1/8 финала, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Таиланде прошли первые матчи плей-офф чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/8 финала. Женщины (время — московское):

  • Нидерланды — Сербия – 27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11.
  • Япония — Таиланд – 25:20, 25:23, 25:23.

Сборные Нидерландов и Японии сыграют в четвертьфинале турнира друг с другом. Остальные матчи 1/8 финала состоятся в другие дни. Свой путь в плей-офф начнут сборные Италии, Германии, Польши, Бельгии, Китая, Франции, Бразилии, Доминиканской Республики, США, Канады, Турции и Словении.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Турнирная таблица ЧМ-2025
Календарь ЧМ-2025
