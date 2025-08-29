Скидки
Главная Волейбол Новости

Мужская сборная России обыграла Беларусь в первом товарищеском матче

Мужская сборная России обыграла Беларусь в первом товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Одинцове состоялся первый товарищеский матч, где мужская сборная России встретилась с белорусскими волейболистами. Российские спортсмены обыграли представителей Беларуси. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
29 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Беларусь
Россия: Сапожков, Заболотников, Тетюхин, Порошин, Фёдоров, Баранов, Куркаев, Жук, Власов, Волков, Богдан, Сёмышев, Казаченков, Панков
Беларусь: Куклинский, Бусел, Лазуко, Давыскиба, Тюшкевич, Шкредов, Панасенко, Будюхин, Борило, Масько, Коновалов

Второй матч между мужскими сборными России и Беларуси состоится в субботу, 30 августа, и начнётся не ранее 16:00 мск.

Ранее женская сборная России провела два товарищеских матча с белорусскими волейболистками. Первая встреча завершилась победой россиянок со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23). Во втором матче сильнее оказались также представительницы России — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).

