Кубок Победы, женщины: результаты матчей 29 августа

Сегодня, 29 августа, прошёл очередной игровой день Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура провели команды группы А.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 29 августа (время московское):

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) – 16:25, 24:26, 26:24, 14:25.

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Краснодар) – 22:25, 25:21, 25:13, 18:25, 15:11.

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б провели в Казани, игры группы А проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».