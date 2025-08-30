Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 30 августа

Сегодня, 30 августа, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура проведут команды группы А.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 30 августа (время московское):

16:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар)

19:00. «Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Москва)

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б провели в Казани, игры группы А проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».