Наталия Гончарова покинет московское «Динамо» после 17 сезонов в клубе

Капитан московского «Динамо» российская волейболистка диагональная Наталия Гончарова отказалась продлевать контракт с клубом. Об этом заявил генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев.

«У Наталии истёк контракт. С ней и её агентом мы обсуждали её пожелания. Гончарова собиралась продолжить карьеру в Китае, но что-то не получилось. Однако это тоже слухи. Насколько я знаю, контракта с другим клубом пока у неё нет. Она не чужой для нас человек, а напротив, это очень важный и родной для нас игрок. Мы сейчас внимательно следим за её судьбой. Она сказала, что хотела бы продолжить карьеру за границей. Но, насколько понимаю, пока не всё получается так, как хотела бы Наталия. У нас нет достоверной информации, подписала ли она с кем-нибудь контракт», — приводит слова Зиничев на пресс-конференции.

36-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. Прошедший сезон стал для неё 17-м за столичную команду. В составе московского клуба она шесть раз выиграла золото чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала национальный Суперкубок. Также она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. В 2010 году ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».