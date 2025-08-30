Женская сборная Италии разгромила Германию в 1/8 финала ЧМ по волейболу
Сегодня, 30 августа, женская сборная Италии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Германии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:11).
ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
30 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Германия
Италия: Эгону - 21, Нервини - 10, Фар - 9, Силла - 8, Данези - 6, Орро - 1, Антропова - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Джованни, Акрари
Германия: Альсмайер - 10, Ортман - 7, Веске - 6, Штигрот - 4, Цекулаев - 4, Глаб - 1, Вайтцель - 1, Погани, Штауц, Тиммер, Шёльцель, Нестлер, Штруббе, Штраубе
За выход в полуфинал соревнований представительницы Италии сыграют с победительницами матча между Польшой и Бельгией. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.
20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
