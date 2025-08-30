Женская сборная Италии разгромила Германию в 1/8 финала ЧМ по волейболу

Сегодня, 30 августа, женская сборная Италии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Германии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:11).

За выход в полуфинал соревнований представительницы Италии сыграют с победительницами матча между Польшой и Бельгией. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).