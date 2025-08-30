Скидки
Главная Волейбол Новости

«Ленинградка» обыграла краснодарское «Динамо» в матче группового этапа Кубка Победы

«Ленинградка» обыграла краснодарское «Динамо» в матче группового этапа Кубка Победы
Комментарии

Сегодня, 30 августа, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:13, 25:16).

Кубок Победы (ж) . Группа A. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Ежак, Рысева, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины:

  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) - 3:0 (25:19, 25:13, 25:16).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы по волейболу
Турнирная таблица Кубка Победы по волейболу
