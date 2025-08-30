Мужская сборная России обыграла Беларусь во втором товарищеском матче по волейболу
Сегодня, 29 августа, в Одинцове состоялся второй товарищеский матч, где мужская сборная России встретилась с белорусскими волейболистами. Российские спортсмены обыграли представителей Беларуси. Встреча завершилась со счётом 3:1 (34:32, 25:22, 21:25, 25:18).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Беларусь
Россия: Власов, Панков, Сёмышев, Баранов, Волков, Тетюхин, Богдан, Порошин, Жук, Фёдоров, Казаченков, Сапожков, Заболотников, Куркаев
Беларусь: Куклинский, Юровский, Бусел, Кулагин, Лазуко, Давыскиба, Котов, Тюшкевич, Шкредов, Панасенко, Будюхин, Борило, Масько, Коновалов
Первый матч завершился победой российских волейболистов со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).
Ранее женская сборная России провела два товарищеских матча с белорусскими волейболистками. Первая встреча завершилась победой россиянок со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23). Во втором матче сильнее оказались также представительницы России — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).
