Мужская сборная России обыграла Беларусь во втором товарищеском матче по волейболу

Сегодня, 29 августа, в Одинцове состоялся второй товарищеский матч, где мужская сборная России встретилась с белорусскими волейболистами. Российские спортсмены обыграли представителей Беларуси. Встреча завершилась со счётом 3:1 (34:32, 25:22, 21:25, 25:18).

Первый матч завершился победой российских волейболистов со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).

Ранее женская сборная России провела два товарищеских матча с белорусскими волейболистками. Первая встреча завершилась победой россиянок со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23). Во втором матче сильнее оказались также представительницы России — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).