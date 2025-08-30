Скидки
Главная Волейбол Новости

Польша — Бельгия, результат матча 30 августа, счёт 3:2, 1/8 финала чемпионата мира по волейболу

Женская сборная Польши обыграла Бельгию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии

Сегодня, 30 августа, женская сборная Польши вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала польки обыграли волейболисток из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10).

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
30 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 2
Бельгия
Польша: Грика, Стысяк, Ковалевска, Корнелюк, Пясецка, Лукасик, Щигловска, Чирняньска, Штефаник, Смажек, Лысяк, Дамаске, Венерска, Юрчик
Бельгия: ван Сас, Херботс, Лемменс, Радович, Каулберг, Нагельс, Демейер, Мартен, Креницки, Дебаук, Рампелберг, ван Авермат, Франсен, Верхельст

За выход в полуфинал соревнований представительницы Польши сыграют с волейболистками из Италии. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
