Женская сборная Польши обыграла Бельгию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу

Сегодня, 30 августа, женская сборная Польши вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала польки обыграли волейболисток из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10).

За выход в полуфинал соревнований представительницы Польши сыграют с волейболистками из Италии. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).