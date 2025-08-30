Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 30 августа

Сегодня, 30 августа, в Таиланде продолжился чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/8 финала. Женщины:

Италия — Германия — 3:0 (25:22, 25:18, 25:11);

Польша — Бельгия — 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10).

В другие дни свой путь в плей-офф начнут сборные Китая, Франции, Бразилии, Доминиканской Республики, США, Канады, Турции и Словении. Ранее в четвертьфинал соревнований уже вышли Япония и Нидерланды.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.