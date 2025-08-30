Московское «Динамо» обыграло калининградский «Локомотив» в матче Кубка Победы

Сегодня, 30 августа, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл калининградский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:20, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины:

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (25:20, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».