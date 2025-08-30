Кубок Победы, женщины: результаты матчей на 30 августа

Сегодня, 30 августа, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура провели команды группы «А».

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 30 августа:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:13, 25:16);

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (25:20, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».