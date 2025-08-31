Скидки
Бразилия — Доминиканская Республика. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 31 августа

Сегодня, 31 августа, в Таиланде продолжится чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/8 финала. Женщины (время — московское):

  • 13:00. Китай — Франция;
  • 16:30. Бразилия — Доминиканская Республика.

В другие дни свой путь в плей-офф начнут сборные США, Канады, Турции и Словении. Ранее в четвертьфинал соревнований уже вышли Япония, Нидерланды, Италия и Польша.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Сетка ЧМ-2025
