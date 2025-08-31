Скидки
Бразилия — Доминиканская Республика. Прямая трансляция
Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 31 августа

Комментарии

Сегодня, 31 августа, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура проведут команды группы А.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 31 августа (время московское):

16:00. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва).
19:00. «Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б провели в Казани, игры группы А проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

