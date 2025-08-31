Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Китай

Сегодня, 31 августа, женская сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Китая. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20).

За выход в полуфинал соревнований представительницы Франции сыграют с победительницами матча между Бразилией и Доминиканской Республикой. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).