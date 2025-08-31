Скидки
Главная Волейбол Новости

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Китай

Комментарии

Сегодня, 31 августа, женская сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Китая. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20).

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Китай
Окончен
1 : 3
Франция
Китай: Мэнцзе, Юйшань, Синь, Сяолань, Сянюй, Юаньюань, Цзыюэ, Шумин, Инин, Хоуюй, Фэйфань, Мэнцзе, И, Цзысюань
Франция: Казот, Шуих-Барбе, Жардино, Ндиайе, Стоилькович, Фангеду, Жикель, Сильвес, Элуга, Данар-Селосс, Массюэль, Ротар, Авежен, Желен

За выход в полуфинал соревнований представительницы Франции сыграют с победительницами матча между Бразилией и Доминиканской Республикой. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

