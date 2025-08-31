Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара в матче Кубка Победы

Сегодня, 30 августа, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (31:29, 25:15, 26:24).

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины:

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (31:29, 25:15, 26:24).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».