Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара в матче Кубка Победы

Сегодня, 30 августа, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (31:29, 25:15, 26:24).

Кубок Победы (ж) . Группа A. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Ежак, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины:

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (31:29, 25:15, 26:24).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы по волейболу
Турнирная таблица Кубка Победы по волейболу
