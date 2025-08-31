Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу, где встретится с Францией

Сегодня, 31 августа, женская сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Доминиканской Республики. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:11).

За выход в полуфинал соревнований представительницы Бразилии сыграют с французскими волейболистками. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).