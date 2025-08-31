Скидки
Главная Волейбол Новости

Бразилия — Доминиканская Республика, результат матча 31 августа, счёт 3:1, ЧМ-2025 по волейболу

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу, где встретится с Францией
Комментарии

Сегодня, 31 августа, женская сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала они обыграли волейболисток из Доминиканской Республики. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:11).

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Доминиканская Республика
Бразилия: Гимараес - 21, Бергманн - 12, Монтибеллер - 11, Дуарте - 9, Кудиесс - 5, Ратцке - 4, Насименто - 2, Карнейро, Виэзел, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда
Доминиканская Республика: Гонсалес - 13, Мартинес - 9, Мартинес - 8, Матос - 6, Гонсалес - 5, Гильен - 3, Пенья - 3, Родригес, Терреро, Кастильо, Тапия, Перес, Де ла Роса, Карабальо

За выход в полуфинал соревнований представительницы Бразилии сыграют с французскими волейболистками. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
