Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 31 августа

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 31 августа
Комментарии

Сегодня, 31 августа, в Таиланде продолжился чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/8 финала. Женщины. Результаты:

  • Франция — Китай — 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20)
  • Бразилия — Доминиканская Республика — 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:11)

В понедельник, 1 сентября, свой путь в плей-офф начнут сборные США, Канады, Турции и Словении. Ранее в четвертьфинал соревнований уже вышли Япония, Нидерланды, Италия и Польша.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу, где встретится с Францией
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android