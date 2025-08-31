Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 31 августа

Сегодня, 31 августа, в Таиланде продолжился чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/8 финала. Женщины. Результаты:

Франция — Китай — 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20)

Бразилия — Доминиканская Республика — 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:11)

В понедельник, 1 сентября, свой путь в плей-офф начнут сборные США, Канады, Турции и Словении. Ранее в четвертьфинал соревнований уже вышли Япония, Нидерланды, Италия и Польша.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.