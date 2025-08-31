«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в матче группового этапа Кубка Победы

Сегодня, 30 августа, состоялся очередной матч Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл калининградский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 19:25, 25:18, 25:23).

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (25:20, 19:25, 25:18, 24:23).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».