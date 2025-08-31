Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в матче группового этапа Кубка Победы

«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в матче группового этапа Кубка Победы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоялся очередной матч Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл калининградский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 19:25, 25:18, 25:23).

Кубок Победы (ж) . Группа A. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Броникова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (25:20, 19:25, 25:18, 24:23).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы по волейболу
Турнирная таблица Кубка Победы по волейболу
Материалы по теме
Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара в матче Кубка Победы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android