Кубок Победы, женщины: результаты матчей на 31 августа

Сегодня, 31 августа, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 3-го тура провели команды группы А.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 31 августа:

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (31:29, 25:15, 26:24).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининград) - 3:1 (25:20, 19:25, 25:18, 24:23).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б провели в Казани, игры группы А прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».