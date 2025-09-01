Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в Таиланде продолжится чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/8 финала. Женщины (время — московское):

13:00. США — Канада;

16:30. Турция — Словения.

Ранее в четвертьфинал соревнований уже вышли Япония, Нидерланды, Италия, Польша, Франция и Бразилия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В текущем розыгрыше чемпионата мира сербские волейболистки проиграли на стадии 1/8 финала сборной Нидерландов со счётом 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).