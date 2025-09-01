Сборная США уверенно обыграла Канаду в 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу

Сегодня, 1 сентября, женская сборная США вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала она обыграла волейболисток из Канады. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).

За выход в полуфинал соревнований представительницы США сыграют с волейболистками из Турции.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).