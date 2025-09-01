Сборная США уверенно обыграла Канаду в 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу
Сегодня, 1 сентября, женская сборная США вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/8 финала она обыграла волейболисток из Канады. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).
ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
01 сентября 2025, понедельник. 13:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Канада
США: Скиннер - 13, Франклин - 13, Скиннер - 12, Огбогу - 8, Реттке - 4, Самеди - 3, Поултер - 2, Джимерсон - 1, Франтти, Хенц, Родригес, Иджайд, Каахаайна-Торрес, Эгглстон
Канада: Смрек - 12, Митрович - 8, Мальо - 8, Джонсон - 7, Токбуом - 7, Гезен - 3, Эрбен-Бейкер - 1, Пеллан - 1, Эндрюс - 1, Савар, Мурманн, Джост, Боровски, Файяд
За выход в полуфинал соревнований представительницы США сыграют с волейболистками из Турции.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана.
20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
