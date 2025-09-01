Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира — 2025 среди женщин по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками 1/4 финала.

Волейбол. Чемпионат мира — 2025. Женщины. 1/4 финала:

  • Нидерланды — Япония;
  • США — Турция;
  • Италия — Польша;
  • Бразилия — Франция.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Календарь ЧМ-2025
Сетка ЧМ-2025
Материалы по теме
Парадокс на ЧМ-2025 по волейболу: лучший бомбардир вылетела с турнира ещё до плей-офф!
Парадокс на ЧМ-2025 по волейболу: лучший бомбардир вылетела с турнира ещё до плей-офф!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android