Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу

Сегодня, 1 сентября, завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира — 2025 среди женщин по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками 1/4 финала.

Волейбол. Чемпионат мира — 2025. Женщины. 1/4 финала:

Нидерланды — Япония;

США — Турция;

Италия — Польша;

Бразилия — Франция.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, национальная команда России не участвует в международных соревнованиях.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).