Волейбольный клуб «Нова» сыграет на международном турнире в Сербии «Легенды Раднички», который пройдёт с 11 по 13 сентября в городе Крагуевац. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соперниками российской команды станут черногорская «Будучность», а также два сербских клуба – «Црвена Звезда» из Белграда и местная команда «Раднички».

Напомним, «Нова» ранее уже выступала на международном турнире. В марте этого года команда из Новокуйбышевска была приглашена на соревнования в Дубае NAS Sports tournament.

Российские сборные и клубы не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) и Европейской конфедерации волейбола (CEV) с марта 2022 года.