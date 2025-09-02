Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейбольный клуб «Нова» сыграет на международном турнире в Сербии

Волейбольный клуб «Нова» сыграет на международном турнире в Сербии
Комментарии

Волейбольный клуб «Нова» сыграет на международном турнире в Сербии «Легенды Раднички», который пройдёт с 11 по 13 сентября в городе Крагуевац. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соперниками российской команды станут черногорская «Будучность», а также два сербских клуба – «Црвена Звезда» из Белграда и местная команда «Раднички».

Напомним, «Нова» ранее уже выступала на международном турнире. В марте этого года команда из Новокуйбышевска была приглашена на соревнования в Дубае NAS Sports tournament.

Российские сборные и клубы не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) и Европейской конфедерации волейбола (CEV) с марта 2022 года.

Материалы по теме
Не без проблем. Как мужская сборная России по волейболу дважды обыграла Беларусь
Не без проблем. Как мужская сборная России по волейболу дважды обыграла Беларусь
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android